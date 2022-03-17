«Зачем вам это нужно?» Зеленский обратился к российским военным

Переговоры, которые перешли в онлайн-формат, пока никакого результата не приносят. Хоть делегации и находятся на связи практически круглосуточно, говорить о каких-либо соглашениях пока преждевременно. Украина по-прежнему тянет время. Вместо того чтобы решать конфликт мирным путем, Зеленский продолжает обвинять Россию в нападении и убийствах, а российских военных призывает сдаваться в плен. Видимо, президент Украины настолько потерял связь с реальностью, что действительно не замечает близость капитуляции.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Оккупанты, идите домой, такая возможность пока еще есть. Есть у каждого солдата, заброшенного на территорию нашей страны. У каждого, кто еще не погиб, не ранен или не взят в плен. Российские войска терпят такие потери в Украине, каких не было в Сирии, не было в Чечне, не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война, война против украинского народа еще будет продолжаться, то мамы России потеряют больше детей, чем в Афганской и Чеченской войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно?

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