Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»

Российская Федерация покажет переписку с Германией, Данией и Швецией по чрезвычайному происшествию на газопроводах «Северные потоки».

С таким заявлением выступил зампостпреда РФ при ООН Полянский, пишет ТАСС. Москву не допускают к расследованию этого теракта, не предоставляют никакой информации по запросу, сказал он. Полянский заявил, что Российская Федерация должна принимать непосредственное участие в расследовании инцидента, а в ответ приходят отписки.