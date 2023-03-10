Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»

Российская Федерация покажет переписку с Германией, Данией и Швецией по чрезвычайному происшествию на газопроводах «Северные потоки».
Российская Федерация покажет переписку с Германией, Данией и Швецией по чрезвычайному происшествию на газопроводах «Северные потоки».
С таким заявлением выступил зампостпреда РФ при ООН Полянский, пишет ТАСС. Москву не допускают к расследованию этого теракта, не предоставляют никакой информации по запросу, сказал он. Полянский заявил, что Российская Федерация должна принимать непосредственное участие в расследовании инцидента, а в ответ приходят отписки.
Россия обнародовала переписку с ФРГ, Швецией и Данией по «Северным потокам»