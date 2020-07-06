Выход США из договора по открытому небу может нести угрозу общеевропейской безопасности
Новости мира. Выход Соединенных Штатов Америки из договора по открытому небу может нести угрозу общеевропейской безопасности. Такой вывод содержится в совместном заявлении Минска и Москвы, опубликованном на фоне предстоящей видеоконференции по этому вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 июля государства – участники договора рассмотрят последствия и оценят порядок функционирования этого соглашения в связи с выходом из него США. О намерении покинуть договор Штаты объявили 21 мая. Этот шаг они объяснили тем, что Россия якобы не выполняет свою часть обязательств и неоднократно нарушала условия соглашения.
Договор по открытому небу, подписанный 28 лет назад, призван содействовать укреплению доверия в мире. Он позволяет государствам-участникам, в том числе Беларуси, совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.