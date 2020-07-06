Прямой эфир

Выход США из договора по открытому небу может нести угрозу общеевропейской безопасности

06 июля 2020 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Выход Соединенных Штатов Америки из договора по открытому небу может нести угрозу общеевропейской безопасности. Такой вывод содержится в совместном заявлении Минска и Москвы, опубликованном на фоне предстоящей видеоконференции по этому вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выход США из договора по открытому небу может нести угрозу общеевропейской безопасности-1

6 июля государства – участники договора рассмотрят последствия и оценят порядок функционирования этого соглашения в связи с выходом из него США. О намерении покинуть договор Штаты объявили 21 мая. Этот шаг они объяснили тем, что Россия якобы не выполняет свою часть обязательств и неоднократно нарушала условия соглашения.

Выход США из договора по открытому небу может нести угрозу общеевропейской безопасности-4

Договор по открытому небу, подписанный 28 лет назад, призван содействовать укреплению доверия в мире. Он позволяет государствам-участникам, в том числе Беларуси, совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
После взрыва на плавучей электростанции на Филиппинах в воду вылилось около 250 тыс. литров топлива
06 июля 2020 12:31

После взрыва на плавучей электростанции на Филиппинах в воду вылилось около 250 тыс. литров топлива

Умер известный композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год
06 июля 2020 07:52

Умер известный композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год

Наводнение в Индии: затоплено около 2000 деревень
06 июля 2020 07:26

Наводнение в Индии: затоплено около 2000 деревень