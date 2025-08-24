Россия и Украина провели обмен пленными

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих, взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские военнослужащие находятся на территории Беларуси. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем все они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Известно, что посреднические усилия гуманитарного характера для состоявшегося обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.