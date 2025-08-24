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В Молдове протестующие требуют освобождения политзаключённых

24 августа 2025 13:50
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Молдова охвачена митингами в поддержку политзаключенных. Они начались на прошлой неделе и ежедневно объединяют жителей разных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Катализатором стал арест политика – Евгении Гуцул. Напомним, в начале августа ее приговорили к 7 годам лишения свободы за якобы финансовые связи с русской партией, запрещенной в Молдове.

В Молдове протестующие требуют освобождения политзаключённых-2

Так, протестующие обвиняют власти в политических репрессиях и попытках расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с коррупцией. По мнению граждан, правительство преступило к зачистке политического поля в преддверии парламентских выборов, чтобы избавиться от неугодных режиму кандидатов. Помимо этого, люди недовольны жестокими действиями правоохранителей по отношению к демонстрантам.

# Международная политика

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