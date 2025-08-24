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Признаков возгорания на месте взрыва в Центральном детском магазине в Москве не обнаружено

24 августа 2025 13:40
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Пожарные не обнаружили признаков возгорания на месте взрыва в Центральном детском магазине в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых пострадавших не сообщается. Напомним, ЧП произошло утром из-за разгерметизации баллона с гелием в одном из помещений торгового центра на втором этаже.

Признаков возгорания на месте взрыва в Центральном детском магазине в Москве не обнаружено-2

В результате взрыва погиб человек. Еще трое получили ранения различной степени тяжести. Они госпитализированы. Посетителей и персонал удалось эвакуировать силами администрации до прибытия пожарных. Спасатели оцепили по периметру здание. В связи с этим торговый центр закрыт. Движение на близлежащей площади ограничено. Следственные органы устанавливают причину ЧП. Предварительно это техническая неисправность оборудования. Возбуждено уголовное дело.

# ЧП

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