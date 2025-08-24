Признаков возгорания на месте взрыва в Центральном детском магазине в Москве не обнаружено

Пожарные не обнаружили признаков возгорания на месте взрыва в Центральном детском магазине в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых пострадавших не сообщается. Напомним, ЧП произошло утром из-за разгерметизации баллона с гелием в одном из помещений торгового центра на втором этаже.