Российские военные привезли в Украину 217 тонн товаров первой необходимости
Обстановка в Украине остается напряженной. Российские военные продолжают выполнение спецоперации вместе с народной милицией ДНР и ЛНР, работая на защиту мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ДНР заявили об установлении контроля над 36 населенными пунктами. И сузили кольцо вокруг Мариуполя.
Ожесточенные бои идут не только в Донбассе. Наиболее тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе. Появилась информация о взятии российскими военными Николаева. Из-за многочисленных обстрелов почти во всех городах разрушена или повреждена инфраструктура. Отсутствует электричество и вода. В стране сложилась катастрофическая гуманитарная обстановка. Российские военные привезли 217 тонн товаров первой необходимости, провели 20 гуманитарных акций. Крупная партия помощи доставлена в страну из Крыма. Из-за конфликта растет число людей, желающих покинуть Украину. Только за сутки ее покинули почти 6 000 человек.
Тем не менее страны Запада продолжают подпитывать конфликт, поставляя Киеву деньги и вооружение. Сегодня стало известно, что Чехия решила безвозмездно передать Украине оружие и боеприпасы на сумму около 730 тысяч долларов. Ранее Еврокомиссия заявила, что выделит стране более миллиарда евро помощи. Администрация Байдена пошла еще дальше. Белый дом попросил конгресс дополнительно выделить Киеву 10 миллиардов помощи. Вооружение уже поставили Дания, Германия, Канада. При этом ФРГ, похоже, намерена воевать чужими руками, заявив, что сама Германия, как и страны НАТО, не будут вмешиваться в боевые действия в Украине.
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