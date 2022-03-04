Российские военные привезли в Украину 217 тонн товаров первой необходимости

Обстановка в Украине остается напряженной. Российские военные продолжают выполнение спецоперации вместе с народной милицией ДНР и ЛНР, работая на защиту мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ДНР заявили об установлении контроля над 36 населенными пунктами. И сузили кольцо вокруг Мариуполя.

Ожесточенные бои идут не только в Донбассе. Наиболее тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе. Появилась информация о взятии российскими военными Николаева. Из-за многочисленных обстрелов почти во всех городах разрушена или повреждена инфраструктура. Отсутствует электричество и вода. В стране сложилась катастрофическая гуманитарная обстановка. Российские военные привезли 217 тонн товаров первой необходимости, провели 20 гуманитарных акций. Крупная партия помощи доставлена в страну из Крыма. Из-за конфликта растет число людей, желающих покинуть Украину. Только за сутки ее покинули почти 6 000 человек.