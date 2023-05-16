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ФСБ РФ задержала украинку за сбор информации о Вооружённых силах России

16 мая 2023 10:07
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25-летняя гражданка Украины, сообщавшая данные о расположении и действиях Вооруженных сил России, задержана сотрудниками ФСБ, сообщает РИА Новости.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий удалось вычислить и пресечь ее шпионскую деятельность. По указанию иностранных спецслужб она сообщала информацию о военных объектах, боевой технике, фортификационных сооружениях и боевых расположениях российских военных. 

При обыске у девушки были конфискованы технические устройства, в которых содержались данные о дислокации, деятельности участников группы «Восток», участвующих в специальной военной операции в Киевской области. В ФСБ отметили, что эта информация была применена против России. В настоящее время в отношении арестованной возбуждено уголовное дело по факту шпионажа, она содержится под стражей.

# Международная политика

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