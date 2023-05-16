ФСБ РФ задержала украинку за сбор информации о Вооружённых силах России

25-летняя гражданка Украины, сообщавшая данные о расположении и действиях Вооруженных сил России, задержана сотрудниками ФСБ, сообщает РИА Новости.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий удалось вычислить и пресечь ее шпионскую деятельность. По указанию иностранных спецслужб она сообщала информацию о военных объектах, боевой технике, фортификационных сооружениях и боевых расположениях российских военных.

При обыске у девушки были конфискованы технические устройства, в которых содержались данные о дислокации, деятельности участников группы «Восток», участвующих в специальной военной операции в Киевской области. В ФСБ отметили, что эта информация была применена против России. В настоящее время в отношении арестованной возбуждено уголовное дело по факту шпионажа, она содержится под стражей.