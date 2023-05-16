Пушилин заявил о подкреплении для российских войск в Артёмовске

Ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские силы продолжают свое продвижение, направляя туда дополнительные подкрепления, пишет ТАСС со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Пушилин отметил, что хотя ситуация на флангах является сложной и там происходят самые активные боевые действия, российская сторона также усилила свои силы в этом районе.

Он добавил, что нельзя говорить о каком-либо переломном моменте в настоящее время. Пушилин также отметил, что несмотря на все трудности, российские силы продолжают продвигаться вперед.

