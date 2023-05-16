Прямой эфир

Пушилин заявил о подкреплении для российских войск в Артёмовске

16 мая 2023 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские силы продолжают свое продвижение, направляя туда дополнительные подкрепления, пишет ТАСС со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Пушилин отметил, что хотя ситуация на флангах является сложной и там происходят самые активные боевые действия, российская сторона также усилила свои силы в этом районе.

Он добавил, что нельзя говорить о каком-либо переломном моменте в настоящее время. Пушилин также отметил, что несмотря на все трудности, российские силы продолжают продвигаться вперед. 
 

# Международная политика # Денис Пушилин

Другие новости рубрики

Все новости
ФСБ РФ задержала украинку за сбор информации о Вооружённых силах России
16 мая 2023 10:07

ФСБ РФ задержала украинку за сбор информации о Вооружённых силах России

Боррель предложил запретить индийские бензин и дизель из российской нефти
16 мая 2023 09:47

Боррель предложил запретить индийские бензин и дизель из российской нефти

Инвестор Роджерс: проблемы в экономике США будут при любом исходе президентских выборов
16 мая 2023 09:43

Инвестор Роджерс: проблемы в экономике США будут при любом исходе президентских выборов