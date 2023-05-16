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Минобороны РФ: российские ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow

16 мая 2023 10:42
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Средства противовоздушной обороны РФ за сутки перехватили 7 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, выпущенных ВСУ. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство. 

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также во вторник, 16 мая, сообщил, что помимо крылатых ракет российскими силами перехвачены три ракеты HARM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. 

Песков ответил на предоставление Британией Киеву крылатых ракет Storm Shadow

# Международная политика # Игорь Конашенков

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