Бойцы РФ сорвали попытку ВСУ эвакуировать подбитый танк Leopard

Бойцы Южной группы войск РФ пресекли попытку украинских военнослужащих эвакуировать на ремонтные работы танк Leopard 2, который был подбит под Авдеевкой. Об этом пишет РИА Новости.

Танк был подбит боеприпасом «Ланцет» после того, как была обнаружена попытка его эвакуации. В результате попадания боеприпаса в Leopard его ремонт уже стал маловероятен.

По данным Forbes, российские войска уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, которые были поставлены Украине за последние несколько недель. Все пораженные танки этого типа были модификацией 2А4 и 2А6.