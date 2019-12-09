Смогут ли российские спортсмены выступать под флагом своей страны? Что обсудят на заседании ВАДА в Лозанне

Новости Швйцарии. Судьбоносный день для российского спорта. 9 декабря в швейцарской Лозанне пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От решения специалистов этой организации зависит, смогут ли российские спортсмены выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

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Напомним, в сентябре эксперты ВАДА якобы обнаружили следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Если организация признает Российское агентство не соответствующим стандартам кодекса, спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях в течение 4 лет, а единственным возможным вариантом для них станет выступать под нейтральным флагом.