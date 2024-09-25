На заседании СБ ООН Зеленский выступил против переговоров с РФ

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинский конфликт переговорами решить нельзя, пишет РИА Новости.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинский конфликт переговорами решить нельзя, пишет РИА Новости.
Данное заявление Зеленский сделал в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Украинский лидер считает, что посредством переговорного процесса конфликт в Украине решить не получится. «Россию можно только принудить к миру», – уточнил Зеленский.
Политик также выступил с критикой в адрес тех, кто предлагает разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным касательно путей решения конфликта.