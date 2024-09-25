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На заседании СБ ООН Зеленский выступил против переговоров с РФ

25 сентября 2024 06:18
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинский конфликт переговорами решить нельзя, пишет РИА Новости.

Данное заявление Зеленский сделал в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Украинский лидер считает, что посредством переговорного процесса конфликт в Украине решить не получится. «Россию можно только принудить к миру», – уточнил Зеленский.

Политик также выступил с критикой в адрес тех, кто предлагает разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным касательно путей решения конфликта.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин

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