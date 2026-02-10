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Роскомнадзор заявил об ограничении работы Telegram в России

10 февраля 2026 12:54
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Роскомнадзор заявил об ограничении работы Telegram в России-0

Как заявили в Роскомнадзоре, ограничения в работе Telegram будут действовать до тех пор, пока не устранят нарушения российского законодательства. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве указали на отсутствие защиты персональных данных и мер против мошенничества и преступного использования сервиса.

При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что готовы взаимодействовать с любыми интернет-ресурсами, если они соблюдают российские законы, обеспечивают защиту граждан и располагают свои серверы на территории страны.

Фото: pixabay

# Технологии # Информационные технологии # It-технологии

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