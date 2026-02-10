Отставной британский коммодор Стивен Джерми заявил, что глава государства Украины Владимир Зеленский не понимает, как договариваться с Россией, и его жесткая стратегия только ухудшает положение для Киева. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению офицера, каждый новый раунд переговорного процесса приносит все более неблагоприятные условия для Киева, и дальнейшее движение по этому пути чревато потерей доступа к Черному морю и тяжелым экономическим кризисом.

Джереми заметил, что затягивание конфликта также выгодно европейским странам.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что пространство для принятия независимых решений у Украины сужается, и продолжать боевые действия для Киева становится опасно и бессмысленно.

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