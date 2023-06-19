Минобороны РФ: США выводят популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит В и Эболу

Пентагон стремится получить популяции мелких животных, которые переносят вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита В. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.

Он сообщил, что уже удалось создать культуры комаров, зараженных вирусом гепатита В. Пентагон также активно использует возбудителей паразитарных инфекций для усиления действия арбовирусов. Работы проводятся в специализированных организациях Минобороны США и за рубежом.

Генерал отметил, что уже опубликовано более 100 научных работ, изучающих комаров и клещей, переносящих различные эпидемически значимые инфекции. Однако некоторые заболевания, такие как конго-крымская лихорадка и клещевой энцефалит, не встречаются на территории США и не представляют угрозы для Северной Америки.