Российские военные моряки спасли 68 человек в Средиземном море

Фрегат «Адмирал Горшков» и сухогруз «Пижма» вызволили 68 человек с яхты «Авалон», терпевшей бедствие в Средиземном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

В ходе операции, проведенной экипажами фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из состава Северного флота и сухогруза «Пижма», были эвакуированы 68 пассажиров иностранного судна.

Яхта «Авалон» шла под немецким и греческим флагами и держала курс на Тартус, когда фрегат «Адмирал Горшков» принял сигнал о помощи в южной части Эгейского моря. Российские корабли незамедлительно переменили курс и устремились в район аварии. После того как пассажиры были эвакуированы на сухогруз «Пижма», им была предоставлена медицинская помощь. После этого они были доставлены в залив Калимнос для пересадки на борт катера греческой береговой охраны.