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Рогов заявил о переброске 30 тысяч солдат ВСУ на Запорожское направление

09 июня 2023 09:54
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Украинские военные приступили к возведению оборонительных укреплений на правобережье Днепра в контролируемой территории в Херсонской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что уже заметно, как украинская армия начинает выстраивать линию обороны и собирается перебросить резервистов в Запорожскую область. Рогов сначала предполагал, что речь может идти о группе из 10 тысяч или более бойцов ВСУ, а после добавил, что их число может достигать 30 тысяч.

# Международная политика # Владимир Рогов

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