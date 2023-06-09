Рогов заявил о переброске 30 тысяч солдат ВСУ на Запорожское направление

Украинские военные приступили к возведению оборонительных укреплений на правобережье Днепра в контролируемой территории в Херсонской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что уже заметно, как украинская армия начинает выстраивать линию обороны и собирается перебросить резервистов в Запорожскую область. Рогов сначала предполагал, что речь может идти о группе из 10 тысяч или более бойцов ВСУ, а после добавил, что их число может достигать 30 тысяч.