Прямой эфир

Рогов заявил, что ВСУ специально бросают солдат на минные поля, чтобы расчистить путь технике НАТО

07 июля 2023 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ВС Украины умышленно отправляют пехоту в атаку в Запорожской области через заминированные поля, чтобы расчистить путь для переданной Западом Киеву технике. Такое заявление сделал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости. 

По его словам, киевские власти считают, что западные танки и боевые машины ценятся намного больше, чем жизни украинских военных. Солдат отправляют на минные поля, чтобы они своими телами их разминировали, расчистили дорогу технике НАТО, сказал Рогов. 

Контрнаступательную операцию Украина начала 4 июня сразу на нескольких направлениях. В РФ заявляют, что за это время успехов украинская армия не показала. ВСУ несут огромные потери как в живой силе, так и технике.

# Международная политика # Владимир Рогов

Другие новости рубрики

Все новости
Рогозин: военные РФ захватили для изучения британскую дальнобойную ракету Storm Shadow
07 июля 2023 05:59

Рогозин: военные РФ захватили для изучения британскую дальнобойную ракету Storm Shadow

Народ протестует, а власти бездействуют – что ожидает Европу в будущем? Прогноз экспертов
06 июля 2023 20:50

Народ протестует, а власти бездействуют – что ожидает Европу в будущем? Прогноз экспертов

Как организовывают эвакуацию российских военных на Донбассе и почему не всегда разумно проводить ротацию?
06 июля 2023 19:27

Как организовывают эвакуацию российских военных на Донбассе и почему не всегда разумно проводить ротацию?