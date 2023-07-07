ВС Украины умышленно отправляют пехоту в атаку в Запорожской области через заминированные поля, чтобы расчистить путь для переданной Западом Киеву технике. Такое заявление сделал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, киевские власти считают, что западные танки и боевые машины ценятся намного больше, чем жизни украинских военных. Солдат отправляют на минные поля, чтобы они своими телами их разминировали, расчистили дорогу технике НАТО, сказал Рогов.

Контрнаступательную операцию Украина начала 4 июня сразу на нескольких направлениях. В РФ заявляют, что за это время успехов украинская армия не показала. ВСУ несут огромные потери как в живой силе, так и технике.