Рогозин: военные РФ захватили для изучения британскую дальнобойную ракету Storm Shadow

Российские военные вытащили с линии соприкосновения британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом сообщил начальник Военно-технического центра «Царские полки» Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости .

Дальнобойная ракета при падении получила частичные повреждения, она практически цела. Для транспортировки трофей пришлось разделить на две части. Операция по перемещению ракеты заняла два дня. По словам Рогозина, Storm Shadow передана российским специалистам для детального изучения.

The War Zone сообщает, что данные, которые российская сторона получит в результате обследования неповрежденной ракеты могут быть «чувствительными» для Запада. Ее перехват крайне нежелательное событие. Если секретная часть ракеты попадет в руки противника, уязвимости Storm Shadow будут раскрыты.