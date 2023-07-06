Народ протестует, а власти бездействуют – что ожидает Европу в будущем? Прогноз экспертов

Бросаться голословными обвинениями уже привычное дело для ОБСЕ и не только. Различные международные структуры не раз выбирали мишенью нашу страну. При этом сам коллективный Запад считает для себя возможным попирать любые принципы демократии в угоду политической конъюнктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, жесткие разгоны протестующих во Франции и Израиле не обсуждались ни на одном саммите ЕС, а экономические проблемы простых европейцев для европолитиков уже давно ушли на второй план. Подробнее – в нашем сюжете.

Десятки тысяч протестующих прошли маршем по центральным улицам в Тель-Авиве. Причиной волнений послужила отставка начальника городской полиции. Он заявил, что вынужден покинуть свой пост из-за конфликта с министром национальной безопасности, который требовал применить к протестующим против судебной реформы жесткую силу. Иронично, что именно так попытались решить проблему и сейчас. Для подавления протестов были задействованы дополнительные отряды полиции. Жесткие задержания и спецсредства против безоружных стали обыденностью и для одной из основательниц Евросоюза – Франции. Причем местное правительство этого не скрывает. Министр МВД Франции прямо заявлял о дополнительных силах в виде 45 тысяч спецназовцев и бронетехники для подавления протестов. И пообещал серьезный ответ правительства. Этот ответ увидел весь мир. Дубинки, водометы и постоянные задержания. Причем даже несовершеннолетних.

Была ли после этого хоть какая-то реакция со стороны Запада? Вопрос риторический. На протесты сейчас выходят не только французы. Недовольны действиями своего правительства и в Испании. Тысячи фермеров вышли на улицы Мадрида, требуя государственной помощи и финансовой поддержки хозяйств в преодолении последствий аномальной засухи. По мнению демонстрантов, власти бездействуют и никак не реагируют на просьбы о помощи. Хотя у самих фермеров осталось не так много времени. Если в ближайшее время они не получат компенсации за многократно возросшие из-за засухи производственные затраты, то большинство будут просто разорены.

Джоан Кэбал, каталанский фермер:

Везде урожай такой же плохой, как и у нас. И когда возникают подобные проблемы, ответы нужно давать сразу, а не в следующем году. Мы видим, как наши политики много говорят, но мало делают для нашей защиты.

Достучаться до властей попытались и в Великобритании. Тысячи учителей вышли на марш протеста в Лондоне, чтобы потребовать повышения заработной платы. В правительстве такой инициативы не оценили, ссылаясь на то, что за последние два года ее и так увеличили на 5 %. Но почему-то забыли упомянуть о том, что номинальный прирост съела высокая по историческим меркам инфляция. И единственное, что остается людям – искать дополнительные заработки или вовсе уходить в другие сферы, в попытке хоть как-то свести концы с концами.

Из-за низких зарплат многие учителя с большим опытом вынуждены увольняться. Качество образования ухудшилось. Все это сказывается на учениках.

Еще один результат недальновидной политики европейских властей – увеличение преступности. Из-за инфляции во многих странах Евросоюза участились магазинные кражи. Например, в Германии потери, понесенные торговыми сетями из-за таких преступлений, в 2022 году составили астрономическую сумму – 4 миллиарда евро. Это на 15 % больше, чем годом ранее. Торговцы опасаются, что в 2023-м при нынешнем росте цен ситуация еще больше ухудшится и ущерб многократно возрастет. Причем владельцы магазинов говорят, что столкнулись с новой проблемой. Если раньше крали только покупатели, то теперь этим стал промышлять и персонал. Выносят с работы не только продукты, но и электротовары и косметику.

Томас Майер, бывший главный экономист Deutsche Bank:

Я боюсь, что мы начинаем видеть влияние инфляции на людей. Они не верят, что цены снизятся. Поэтому я не уверен, сможем ли мы преодолеть это. Вероятно, стоит ожидать стагнацию, которая может превратиться в рецессию.