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Рогов: ВСУ скопили силы и готовы начать контрнаступление в Запорожской области

04 мая 2023 08:22
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Вооруженные силы Украины скопили силы на передовой, чтобы начать наступательную операцию в Запорожской области. Такое заявление сделал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что на линии соприкосновения сосредоточено несколько десятков тысяч украинских боевиков. Рогов отметил, что ВСУ намерены пробить брешь в первой линии обороны, а затем направить основные силы для полномасштабного наступательного удара. По его словам, российская сторона к атаке готова, а контрнаступление в Запорожской области для украинской стороны может стать началом конца. 

В среду, 3 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что наступательная операция ВСУ фактически уже стартовала. В ближайшее время российская сторона ждет активную стадию контрудара. 

Ранее американский правозащитник Аджам Барака заявил, что украинский конфликт подходит к завершению, несмотря на то, что Киев отчаянно пытается подготовиться к контрудару. По его словам, это последний шаг Украины: контрнаступательная операция обречена на провал. Он также отметил, что об этом знают все, кроме американцев. Их просто дезинформируют о реальном положении вещей американские средства массовой информации. 
 

# Международная политика # Владимир Рогов # Евгений Пригожин

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