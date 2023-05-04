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Праздник слонов «Триссур Пурам» отметили на юго-западе Индии

04 мая 2023 07:42
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Новости Индии. Грандиозный праздник «Триссур Пурам» прошел на юго-западе Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные участники мероприятия совсем не туристы, которых, к слову, было очень много, а слоны.  

Праздник слонов «Триссур Пурам» отметили на юго-западе Индии-1

Под звук барабанов животные, несущие на головах изображения индуистских богов, прошли по улицам мимо храмов и сотен гостей. Отмечают праздник в апреле-мае – в зависимости от даты, на которую он выпадет. А длится торжество в Индии 36 часов.  

Праздник слонов «Триссур Пурам» отметили на юго-западе Индии-4

Кришна Теджа, житель Индии: 
Это один из лучших фестивалей в мире, где можно увидеть все: лучший фейерверк, лучших слонов, лучших барабанщиков, лучшую музыку и лучшую публику.   

Праздник слонов «Триссур Пурам» отметили на юго-западе Индии-7

Считается, что зародился праздник в конце XVIII века. Тогда 10 храмов решили сделать такой фестиваль, чтобы он обязательно понравился богам. А слоны в Индии олицетворяют божество Ганешу. Его-то и решили задобрить.  

# Праздники # Марина Кишкурно # Новости Индии # Фотофакт

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