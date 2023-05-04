Праздник слонов «Триссур Пурам» отметили на юго-западе Индии

Новости Индии. Грандиозный праздник «Триссур Пурам» прошел на юго-западе Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные участники мероприятия совсем не туристы, которых, к слову, было очень много, а слоны.

Под звук барабанов животные, несущие на головах изображения индуистских богов, прошли по улицам мимо храмов и сотен гостей. Отмечают праздник в апреле-мае – в зависимости от даты, на которую он выпадет. А длится торжество в Индии 36 часов.

Кришна Теджа, житель Индии:

Это один из лучших фестивалей в мире, где можно увидеть все: лучший фейерверк, лучших слонов, лучших барабанщиков, лучшую музыку и лучшую публику.