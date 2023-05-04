Праздник слонов «Триссур Пурам» отметили на юго-западе Индии

Новости Индии. Грандиозный праздник «Триссур Пурам» прошел на юго-западе Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные участники мероприятия совсем не туристы, которых, к слову, было очень много, а слоны.
Новости Индии. Грандиозный праздник «Триссур Пурам» прошел на юго-западе Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные участники мероприятия совсем не туристы, которых, к слову, было очень много, а слоны.
Под звук барабанов животные, несущие на головах изображения индуистских богов, прошли по улицам мимо храмов и сотен гостей. Отмечают праздник в апреле-мае – в зависимости от даты, на которую он выпадет. А длится торжество в Индии 36 часов.
Кришна Теджа, житель Индии:
Это один из лучших фестивалей в мире, где можно увидеть все: лучший фейерверк, лучших слонов, лучших барабанщиков, лучшую музыку и лучшую публику.
Считается, что зародился праздник в конце XVIII века. Тогда 10 храмов решили сделать такой фестиваль, чтобы он обязательно понравился богам. А слоны в Индии олицетворяют божество Ганешу. Его-то и решили задобрить.