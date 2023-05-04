«Глобальная экологическая проблема». Дайверы подняли более тонны мусора со дна моря за 2 дня

Новости Хорватии. Команда дайверов очищает Адриатическое море у хорватского острова Млет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За два дня со дна подняли более тонны мусора.

Любопытно, что сортировать его водолазы начали еще в воде. Для этого у них с собой были пакеты разного цвета. В основном собранный мусор – это стекло и пластик, но также дайверы обнаружили автомобильные шины, деревянные и металлические отходы.

Перо Тутман, ученый института океанографии:

Почему мы вообще занимаемся этим? Потому что морские отходы – это глобальная экологическая проблема. Уровень экологической осведомленности должен повышаться.