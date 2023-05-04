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«Глобальная экологическая проблема». Дайверы подняли более тонны мусора со дна моря за 2 дня

04 мая 2023 07:44
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Новости Хорватии. Команда дайверов очищает Адриатическое море у хорватского острова Млет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За два дня со дна подняли более тонны мусора. 

«Глобальная экологическая проблема». Дайверы подняли более тонны мусора со дна моря за 2 дня-1

Любопытно, что сортировать его водолазы начали еще в воде. Для этого у них с собой были пакеты разного цвета. В основном собранный мусор – это стекло и пластик, но также дайверы обнаружили автомобильные шины, деревянные и металлические отходы. 

«Глобальная экологическая проблема». Дайверы подняли более тонны мусора со дна моря за 2 дня-4

Перо Тутман, ученый института океанографии: 
Почему мы вообще занимаемся этим? Потому что морские отходы это глобальная экологическая проблема. Уровень экологической осведомленности должен повышаться.  

«Глобальная экологическая проблема». Дайверы подняли более тонны мусора со дна моря за 2 дня-7

По словам дайверов, найти сегодня точные данные по количеству мусора в Адриатическом море невозможно. Поэтому сейчас – пока на уровне идеи – существует мысль создать приложение, в которое пользователи разных стран могли бы загружать необходимые данные и делиться собственными наблюдениями. 

# Экология # Марина Кишкурно # Фотофакт

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