«Глобальная экологическая проблема». Дайверы подняли более тонны мусора со дна моря за 2 дня

Новости Хорватии. Команда дайверов очищает Адриатическое море у хорватского острова Млет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За два дня со дна подняли более тонны мусора.
Новости Хорватии. Команда дайверов очищает Адриатическое море у хорватского острова Млет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За два дня со дна подняли более тонны мусора.
Любопытно, что сортировать его водолазы начали еще в воде. Для этого у них с собой были пакеты разного цвета. В основном собранный мусор – это стекло и пластик, но также дайверы обнаружили автомобильные шины, деревянные и металлические отходы.
Перо Тутман, ученый института океанографии:
Почему мы вообще занимаемся этим? Потому что морские отходы – это глобальная экологическая проблема. Уровень экологической осведомленности должен повышаться.
По словам дайверов, найти сегодня точные данные по количеству мусора в Адриатическом море невозможно. Поэтому сейчас – пока на уровне идеи – существует мысль создать приложение, в которое пользователи разных стран могли бы загружать необходимые данные и делиться собственными наблюдениями.