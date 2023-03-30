Риттер: Украину ждёт неизбежное поражение

Военные силы Украины потерпят решительное поражение, заявил бывший разведчик ВС Штатов Скотт Риттер.

Киев не сможет ничего сделать, чтобы этого избежать, сказал американский разведчик, пишет РИА Новости. И такой расклад станет ударом для Америки. Ранее Риттер анонсировал капитуляцию Украины уже этой осенью. По его прогнозам, западные государства прекратят снабжать Киев летом 2023 года.

О проблемах с вооружением говорит и сам президент Украины Зеленский. Ранее он сообщал, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за недостатка оружия, спецтехники и надеется на помощь со стороны стран Запада. Рассказал украинский лидер и о том, что будет в случае поражения в Артемовске. По словам Зеленского, Украину будут толкать к компромиссу с Россией, причем как мировое сообщество, так и внутри страны.