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Риттер: Украину ждёт неизбежное поражение

30 марта 2023 13:19
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Военные силы Украины потерпят решительное поражение, заявил бывший разведчик ВС Штатов Скотт Риттер.

Киев не сможет ничего сделать, чтобы этого избежать, сказал американский разведчик, пишет РИА Новости. И такой расклад станет ударом для Америки. Ранее Риттер анонсировал капитуляцию Украины уже этой осенью. По его прогнозам, западные государства прекратят снабжать Киев летом 2023 года.

О проблемах с вооружением говорит и сам президент Украины Зеленский. Ранее он сообщал, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за недостатка оружия, спецтехники и надеется на помощь со стороны стран Запада. Рассказал украинский лидер и о том, что будет в случае поражения в Артемовске. По словам Зеленского, Украину будут толкать к компромиссу с Россией, причем как мировое сообщество, так и внутри страны.

Макгрегор сообщил о катастрофическом положении украинских военных в Артемовске.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Скотт Риттер

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