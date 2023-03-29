Зеленский заявил, что Украине из Европы перенаправляют нерабочее вооружение

Президент Украины Зеленский сообщил, что одна из европейских стран передала Киеву систему противовоздушной обороны в неисправном состоянии.

Украинский лидер заявил, что система во время ее применения не сработала, пишет РИА Новости. Называть государство, которое поставило Киеву неисправное вооружение, Зеленский отказался. Сообщил глава Украины и о том, что развернуть американские Patriot страна тоже не смогла. По-настоящему у нас их нет, сказал Зеленский.

В декабре 2023 года Штаты анонсировали передачу Киеву батареи Patriot. Сообщалось, что на их поставку потребуется несколько месяцев. В марте текущего года в американских средствах массовой информации появилось сообщение, что в Киев такой первый комплекс доставлен, однако в Украине факт передачи не подтвердили. В СМИ регулярно появляется информация, что западные государства поставляют Украине изношенное вооружение, а в ответ на такую военную помощь требуют денежные компенсации от Евросоюза.