Украинским военным в Артемовске в ближайшее время придется сдаться, ситуация катастрофическая. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Для ведения боевых действий у военных нет снабжения, до подразделений ВСУ в городе нет возможности добраться, приводит его слова РИА Новости. Макгрегор уверен, что военные начнут складывать оружие уже в ближайшее время.

Ранее президент Зеленский рассказал, что ждет Киев, если в Артемовске украинские войска потерпят поражение. Украинский лидер спрогнозировал, что киевские власти начнут подталкивать к компромиссу с Российской Федерацией. Зеленский отметил, что давление начнется как со стороны мирового сообщества, так и внутри страны.

Высказался по поводу возможного развития событий в Украине и бывший разведчик ВС Америки Риттер. По его прогнозам, уже к осени Украина падет, летом государства Запада прекратят снабжать Киев вооружением и специальной техникой для ведения боевых действий.