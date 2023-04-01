Прямой эфир

Макгрегор сообщил о катастрофическом положении украинских военных в Артёмовске

01 апреля 2023 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинским военным в Артемовске в ближайшее время придется сдаться, ситуация катастрофическая. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. 

Для ведения боевых действий у военных нет снабжения, до подразделений ВСУ в городе нет возможности добраться, приводит его слова РИА Новости. Макгрегор уверен, что военные начнут складывать оружие уже в ближайшее время. 

Ранее президент Зеленский рассказал, что ждет Киев, если в Артемовске украинские войска потерпят поражение. Украинский лидер спрогнозировал, что киевские власти начнут подталкивать к компромиссу с Российской Федерацией. Зеленский отметил, что давление начнется как со стороны мирового сообщества, так и внутри страны.

Высказался по поводу возможного развития событий в Украине и бывший разведчик ВС Америки Риттер. По его прогнозам, уже к осени Украина падет, летом государства Запада прекратят снабжать Киев вооружением и специальной техникой для ведения боевых действий.

Риттер: Украину ждет неизбежное поражение.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве не хватает более 2 тыс. полицейских и пограничников
01 апреля 2023 17:13

В Литве не хватает более 2 тыс. полицейских и пограничников

В Москве +9°С, в Риме +16°С. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 апреля
01 апреля 2023 15:40

В Москве +9°С, в Риме +16°С. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 апреля

Евродепутаты от Франции обвинили полицейских в насилии и беспорядочных репрессиях
01 апреля 2023 14:57

Евродепутаты от Франции обвинили полицейских в насилии и беспорядочных репрессиях