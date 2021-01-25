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Резолюцию об импичменте Трампа передадут в Сенат США

25 января 2021 06:38
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Новости США. Резолюция об импичменте бывшего президента США 25 января будет передана в Сенат Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп стал первым в истории Соединенных Штатов президентом, который дважды подвергся этой процедуре.

Резолюцию об импичменте Трампа передадут в Сенат США -1

В США предложили перенести голосование по импичменту Трампа на середину февраля

Резолюцию об импичменте Трампа передадут в Сенат США -3

Первую попытку отстранить республиканца от должности демократы предприняли в 2019 году. Тогда Палата представителей проголосовала за импичмент, но Сенат оправдал главу государства.

В этот раз инициатива была внесена в Палату представителей 11 января. Статья обвинения одна – подстрекательство к мятежу.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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