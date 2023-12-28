Британское издание The Telegraph сообщает, что последние разработки российских систем электронной борьбы позволяют эффективно нейтрализовать основное вооружение ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Россия создала технологии, способные вывести из строя основные украинские ракеты и снаряды.

Также РФ доказала свою способность бороться с 155-мм самонаводящимися снарядами Excalibur, системами HIMARS, ракетами JDAM и различными БПЛА. Военные эксперты Запада, в том числе и бывший консультант Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, отмечают преимущества российских систем РЭБ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил значительный рост производства вооружений и военной техники в России.