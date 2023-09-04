Прямой эфир

Резников подал в Раду заявление об отставке с поста министра обороны Украины

04 сентября 2023 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке с поста министра обороны Украины, сообщает РИА Новости.

Это произошло в результате решения президента Украины Владимира Зеленского. По словам украинского лидера, на освободившееся место Резникова планируется поставить главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова. 

Умеров – украинский политик, предприниматель и инвестор крымско-татарского происхождения. Он был избран депутатом Верховной Рады Украины в 2019 г., а с сентября 2022 г. возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Резников будет работать послом в Великобритании. 

# Международная политика # Алексей Резников # Владимир Зеленский # Рустем Умеров

Другие новости рубрики

Все новости
Сильные дожди вызвали наводнения в Испании
04 сентября 2023 08:06

Сильные дожди вызвали наводнения в Испании

ФСБ России задержала сообщника украинской ДРГ в Запорожской области
04 сентября 2023 08:05

ФСБ России задержала сообщника украинской ДРГ в Запорожской области

В Украине решили призывать ограниченно годных к службе мужчин
04 сентября 2023 07:55

В Украине решили призывать ограниченно годных к службе мужчин