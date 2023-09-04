Резников подал в Раду заявление об отставке с поста министра обороны Украины

Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке с поста министра обороны Украины, сообщает РИА Новости.

Это произошло в результате решения президента Украины Владимира Зеленского. По словам украинского лидера, на освободившееся место Резникова планируется поставить главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

Умеров – украинский политик, предприниматель и инвестор крымско-татарского происхождения. Он был избран депутатом Верховной Рады Украины в 2019 г., а с сентября 2022 г. возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Резников будет работать послом в Великобритании.