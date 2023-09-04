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ФСБ России задержала сообщника украинской ДРГ в Запорожской области

04 сентября 2023 08:05
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Сотрудниками ФСБ России был задержан сообщник украинских диверсантов, который занимался производством бомб на территории Запорожской области, пишет РИА Новости.

Он передал участникам группы несколько взрывоопасных устройств, которые использовались для совершения терактов. Члены группы уже были ранее задержаны, а взрывнику было инкриминировано изготовление взрывного устройства для совершения теракта. В ходе обыска в его доме были обнаружены и изъяты взрывчатка и другие комплектующие самодельных взрывных устройств.

# Международная политика

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