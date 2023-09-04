В Украине решили призывать ограниченно годных к службе мужчин

Министерство обороны Украины изменило регламент военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах Украины. Теперь ограниченно годные граждане будут считаться способными к службе по определенной военной специализации, сообщает РИА Новости.

Министерство обороны уточнило перечень болезней для оценки пригодности военнослужащего и разъяснило порядок установления места прохождения службы для лиц с ограниченной годностью. Также упрощаются условия прохождения ВВК для военнослужащих-десантников и морской пехоты. Уменьшаются медицинские требования для военных воздушно-десантных войск и морской пехоты в период мобилизации и военного положения.

С 24 февраля 2022 года Украина перешла на военное положение, и покидать страну запрещается мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

