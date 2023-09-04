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Сильные дожди вызвали наводнения в Испании

04 сентября 2023 08:06
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Новости Испании. В Испании рекордные наводнения. Из-за них погибли по меньшей мере два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди вызвали наводнения в Испании-1

Непогода в минувшие выходные затронула более десяти тысяч местных жителей, которые не смогли покинуть свои дома и квартиры. В каталонском муниципалитете Альканар из-за опасности разгула стихии гражданам запретили выходить на улицу. Всего за сутки там выпало 215 литров осадков на квадратный метр. Было приостановлено железнодорожное сообщение между Валенсией и Барселоной. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся ближайшие несколько дней.

# Наводнение # Новости Испании # Фотофакт

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