Сильные дожди вызвали наводнения в Испании

Новости Испании. В Испании рекордные наводнения. Из-за них погибли по меньшей мере два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода в минувшие выходные затронула более десяти тысяч местных жителей, которые не смогли покинуть свои дома и квартиры. В каталонском муниципалитете Альканар из-за опасности разгула стихии гражданам запретили выходить на улицу. Всего за сутки там выпало 215 литров осадков на квадратный метр. Было приостановлено железнодорожное сообщение между Валенсией и Барселоной. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся ближайшие несколько дней.