В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в мост
Новости России. Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. По данным МЧС, обошлось без жертв и пострадавших. В отчете ведомства сообщается, что корабль, перевозивший металл, вошел в несудоходную акваторию вблизи подъемного моста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, причиной смены курса и столкновения стал отказ рулевого управления. Спасатели экстренно прибыли на место происшествия. Судно отбуксировали к причалу, а вот речное движение перекрывать не стали, поскольку конструкции переправы не получили серьезных повреждений.
Мост продолжает функционировать в штатном режиме. Следственный комитет уже начал расследование, организована проверка.