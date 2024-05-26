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В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в мост

26 мая 2024 14:01
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Новости России. Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. По данным МЧС, обошлось без жертв и пострадавших. В отчете ведомства сообщается, что корабль, перевозивший металл, вошел в несудоходную акваторию вблизи подъемного моста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в мост-1

По предварительным данным, причиной смены курса и столкновения стал отказ рулевого управления. Спасатели экстренно прибыли на место происшествия. Судно отбуксировали к причалу, а вот речное движение перекрывать не стали, поскольку конструкции переправы не получили серьезных повреждений.

В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в мост-4

Мост продолжает функционировать в штатном режиме. Следственный комитет уже начал расследование, организована проверка.

# ЧП # Новости России

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