В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в мост

Новости России. Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. По данным МЧС, обошлось без жертв и пострадавших. В отчете ведомства сообщается, что корабль, перевозивший металл, вошел в несудоходную акваторию вблизи подъемного моста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.