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Опубликован предварительный отчёт о крушении вертолёта с президентом Ирана на борту

24 мая 2024 13:42
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Генштаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о крушении президентского вертолета. В заявлении отмечается, что на корпусе воздушного судна не обнаружено никаких следов внешнего воздействия, в том числе от пуль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опубликован предварительный отчёт о крушении вертолёта с президентом Ирана на борту-1

За полторы минуты до трагедии вертолет двигался по запланированному маршруту и не отклонялся от траектории. Судно загорелось только после столкновения с горой. Записи диспетчеров с экипажем не выявили ничего подозрительного, однако часть фактов, связанных с катастрофой, еще будет проверяться.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившиеся на борту, включая главу МИД страны.

# ЧП # Эбрахим Раиси # Новости Ирана

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