Прямой эфир

Наводнение накрыло север Армении: один погибший и десятки пострадавших

26 мая 2024 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Армении. Один человек погиб, еще десятки пострадали в результате наводнения на севере Армении. Из-за сильных ливней затопленными оказались главные автомагистрали региона, а также большое количество объектов инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение накрыло север Армении: один погибший и десятки пострадавших-1

Стихия заблокировала некоторые отдаленные районы страны: дороги и мосты разрушены. Около 16-ти населенных пунктов остаются без электро- и водоснабжения. Власти страны в экстренном порядке мобилизуют все возможные силы для эвакуации местного населения. Около 300 человек уже вывезли в безопасные районы. Все пострадавшие получат не только медицинскую помощь, но и материальные выплаты. На место событий направился премьер-министр страны Никол Пашинян. Правительство уже разрабатывает дальнейший план по ликвидации последствий природного катаклизма.

# Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в мост
26 мая 2024 14:01

В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в мост

Сунак обещает вернуть военный призыв в случае победы на выборах
26 мая 2024 13:51

Сунак обещает вернуть военный призыв в случае победы на выборах

ХАМАС выпустил несколько баллистических снарядов по Израилю
26 мая 2024 13:51

ХАМАС выпустил несколько баллистических снарядов по Израилю