Наводнение накрыло север Армении: один погибший и десятки пострадавших

Новости Армении. Один человек погиб, еще десятки пострадали в результате наводнения на севере Армении. Из-за сильных ливней затопленными оказались главные автомагистрали региона, а также большое количество объектов инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия заблокировала некоторые отдаленные районы страны: дороги и мосты разрушены. Около 16-ти населенных пунктов остаются без электро- и водоснабжения. Власти страны в экстренном порядке мобилизуют все возможные силы для эвакуации местного населения. Около 300 человек уже вывезли в безопасные районы. Все пострадавшие получат не только медицинскую помощь, но и материальные выплаты. На место событий направился премьер-министр страны Никол Пашинян. Правительство уже разрабатывает дальнейший план по ликвидации последствий природного катаклизма.