Белорусские спасатели помогли ликвидировать крупнейший в 2022-м лесной пожар в Турции
Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции. На боевом дежурстве два вертолета Ми-8. Огонь сейчас полыхает вблизи городов Чешме и Датча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На боевом дежурстве. Авиация МЧС Беларуси тушит лесные пожары в Турции
До этого наши экипажи помогли ликвидировать крупнейший в 2022 году лесной пожар в районе Мармариса. Площадь возгорания превышала 400 гектаров. Из-за труднодоступной местности на борьбу с огнем были брошены два десятка вертолетов и 14 самолетов из разных стран: России, Испании, Иордании и других. Также было задействовано свыше полутора тысяч человек и 363 спецавтомобиля. В целом с начала своей миссии наши авиаторы уже совершили около сотни боевых вылетов, на очаги возгораний сброшено примерно 1 300 тонн воды.
Отметим, белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.