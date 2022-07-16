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Белорусские спасатели помогли ликвидировать крупнейший в 2022-м лесной пожар в Турции

16 июля 2022 15:57
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Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции. На боевом дежурстве два вертолета Ми-8. Огонь сейчас полыхает вблизи городов Чешме и Датча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На боевом дежурстве. Авиация МЧС Беларуси тушит лесные пожары в Турции

Белорусские спасатели помогли ликвидировать крупнейший в 2022-м лесной пожар в Турции-1

До этого наши экипажи помогли ликвидировать крупнейший в 2022 году лесной пожар в районе Мармариса. Площадь возгорания превышала 400 гектаров. Из-за труднодоступной местности на борьбу с огнем были брошены два десятка вертолетов и 14 самолетов из разных стран: России, Испании, Иордании и других. Также было задействовано свыше полутора тысяч человек и 363 спецавтомобиля. В целом с начала своей миссии наши авиаторы уже совершили около сотни боевых вылетов, на очаги возгораний сброшено примерно 1 300 тонн воды.

Белорусские спасатели помогли ликвидировать крупнейший в 2022-м лесной пожар в Турции-4

Отметим, белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

# Пожар # Фотофакт

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