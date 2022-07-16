Белорусские спасатели помогли ликвидировать крупнейший в 2022-м лесной пожар в Турции

До этого наши экипажи помогли ликвидировать крупнейший в 2022 году лесной пожар в районе Мармариса. Площадь возгорания превышала 400 гектаров. Из-за труднодоступной местности на борьбу с огнем были брошены два десятка вертолетов и 14 самолетов из разных стран: России, Испании, Иордании и других. Также было задействовано свыше полутора тысяч человек и 363 спецавтомобиля. В целом с начала своей миссии наши авиаторы уже совершили около сотни боевых вылетов, на очаги возгораний сброшено примерно 1 300 тонн воды.