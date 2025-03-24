Рева заявил, что Зеленский собирается принять условия капитуляции от Трампа

Депутат Рады Мережко потребовал отстранить Уиткоффа от переговоров по Украине

«Мы, понятно, не можем диктовать американским друзьям, кто должен представлять их. Но этот человек должен быть отстранен от делегации, он не может быть представителем президента», — сказал Александр Мережко.