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Рева заявил, что Зеленский собирается принять условия капитуляции от Трампа

24 марта 2025 15:00
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По словам экс-министра социальной политики Украины Андрея Ревы, Киев согласен на условия капитуляции, выдвинутые лидером США Дональдом Трампом, включая отказ от части территории, НАТО и разоружение армии. Об этом пишет РИА Новости.

Рева заявил, что Зеленский собирается принять условия капитуляции от Трампа-1

Фото: Telegram-канал V_Zelenskiy_official

Сейчас обсуждаются гарантии безопасности для Владимира Зеленского.

На переговорах в Эр-Рияде речь шла о безопасности энергетической инфраструктуры, но решения принимались американской стороной.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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