Рева заявил, что Зеленский собирается принять условия капитуляции от Трампа

По словам экс-министра социальной политики Украины Андрея Ревы, Киев согласен на условия капитуляции, выдвинутые лидером США Дональдом Трампом, включая отказ от части территории, НАТО и разоружение армии. Об этом пишет РИА Новости.
По словам экс-министра социальной политики Украины Андрея Ревы, Киев согласен на условия капитуляции, выдвинутые лидером США Дональдом Трампом, включая отказ от части территории, НАТО и разоружение армии. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: Telegram-канал V_Zelenskiy_official
Сейчас обсуждаются гарантии безопасности для Владимира Зеленского.
На переговорах в Эр-Рияде речь шла о безопасности энергетической инфраструктуры, но решения принимались американской стороной.