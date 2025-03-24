Минобороны: начата проверка боеготовности началась в армии Беларуси

По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко в стране началась проверка боеготовности Вооруженных сил страны. Об этом информирует пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канал.

Как отмечает ведомство, личный состав одной из воинских частей должен будет подготовить технику, погрузить материальные средства и отправиться на один из полигонов ВС.

Далее подразделениям надо будет провести стрельбы и выполнить маскировочные и оборонительные мероприятия. В ходе учений задействованы БПЛА и авиация. Возможны временные ограничения движения гражданского транспорта.