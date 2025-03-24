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Минобороны: начата проверка боеготовности началась в армии Беларуси

24 марта 2025 14:07
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По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко в стране началась проверка боеготовности Вооруженных сил страны. Об этом информирует пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канал.

Минобороны: начата проверка боеготовности началась в армии Беларуси-1

Фото: Telegram-канал Минобороны РФ

Как отмечает ведомство, личный состав одной из воинских частей должен будет подготовить технику, погрузить материальные средства и отправиться на один из полигонов ВС.

Далее подразделениям надо будет провести стрельбы и выполнить маскировочные и оборонительные мероприятия. В ходе учений задействованы БПЛА и авиация. Возможны временные ограничения движения гражданского транспорта.

# Международная политика

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