Стремление Польши отгородиться от нашей страны заборами и минными полями выходит за рамки разумного. Тревогу забили местные СМИ, которые утверждают, что действия властей могут нести угрозу для польских граждан. Речь в первую очередь идет о решении установить на восточных рубежах противопехотные мины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вызвало особую тревогу и озабоченность у специалистов. Во-первых, нет никаких гарантий, что жертвой боеприпасов не станут жители приграничных районов Польши. Более того, после установки мины могут представлять опасность в течение многих лет, даже спустя десятилетия. По убеждению военных экспертов, теперь поход в лес и ведение сельского хозяйства будут сопряжены для поляков с риском для жизни. Не говоря уже о том, что минные поля несут страшную опасность для обитателей лесов: зубров, лосей, кабанов и других животных.