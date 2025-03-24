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Карасин: Москве и Вашингтону удаётся поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга

24 марта 2025 13:39
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Столица Саудовской Аравии по-прежнему в центре внимания мировой общественности. В Эр-Рияде после небольшого перерыва возобновились переговоры делегаций США и России по Украине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карасин: Москве и Вашингтону удаётся поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга-2

Сама встреча проходит в закрытом формате, но известно, что одной из основных тем обсуждения является прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление свободного судоходства. Во время перерыва журналисты успели поинтересоваться у главы российской делегации, как проходят переговоры. Григорий Карасин отметил, что идет интересное обсуждение злободневных тем. Также он сообщил, что Москве и Вашингтону «удается поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга».

# Международная политика # Григорий Карасин

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