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Республиканцы требуют проверить у Байдена умственные способности

13 мая 2023 08:27
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Представители Республиканской партии США направили президенту Джо Байдену письмо, в тексте которого требуется либо не принимать участие в выборах в 2024 году, либо пройти процедуру оценки интеллектуальных способностей и огласить полученные результаты, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Республиканцы требуют проверить у Байдена умственные способности-1

Президент США Джо Байден. Фото: Pinterest

В письме, подписанном 61 республиканцем, отмечается, что аналогичные запросы были направлены ранее, но они остались без внимания. Несмотря на то, что Байден сдал медицинские анализы в 2021 и 2023 годах, нет сведений о том, что ему были предложены когнитивные тесты. 

Восьмидесятилетний Байден является самым старым президентом в истории США. Он зачастую становится лицом к лицу с несуразными ситуациями. 

Байден заявил, что на следующих президентских выборах, которые намечены на ноябрь 2024 года, он будет претендовать на повторное назначение на главный пост страны.

# Международная политика # Джо Байден

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