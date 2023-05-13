Республиканцы требуют проверить у Байдена умственные способности

Представители Республиканской партии США направили президенту Джо Байдену письмо, в тексте которого требуется либо не принимать участие в выборах в 2024 году, либо пройти процедуру оценки интеллектуальных способностей и огласить полученные результаты, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

В письме, подписанном 61 республиканцем, отмечается, что аналогичные запросы были направлены ранее, но они остались без внимания. Несмотря на то, что Байден сдал медицинские анализы в 2021 и 2023 годах, нет сведений о том, что ему были предложены когнитивные тесты.

Восьмидесятилетний Байден является самым старым президентом в истории США. Он зачастую становится лицом к лицу с несуразными ситуациями.

Байден заявил, что на следующих президентских выборах, которые намечены на ноябрь 2024 года, он будет претендовать на повторное назначение на главный пост страны.