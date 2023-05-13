Жители Сербии требуют у властей усилить безопасность на улицах. Протесты прошли в Белграде

Новости Сербии. Чтобы оружие применялось только военными и только во время учений, хотят жители Сербии. Многотысячная акция протеста прошла в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты обратились к властям с просьбой усилить безопасность на улицах и запретить телеконтент с насилием. Активисты заблокировали центральный проспект и мост в Белграде. Остановлено движение было и на главной автомобильной развязке города. А лозунгом демонстрантов стала фраза «Сербия против насилия».