Жители Сербии требуют у властей усилить безопасность на улицах. Протесты прошли в Белграде

Новости Сербии. Чтобы оружие применялось только военными и только во время учений, хотят жители Сербии. Многотысячная акция протеста прошла в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сербии. Чтобы оружие применялось только военными и только во время учений, хотят жители Сербии. Многотысячная акция протеста прошла в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты обратились к властям с просьбой усилить безопасность на улицах и запретить телеконтент с насилием. Активисты заблокировали центральный проспект и мост в Белграде. Остановлено движение было и на главной автомобильной развязке города. А лозунгом демонстрантов стала фраза «Сербия против насилия».
Поводом для шествия стали недавние инциденты со стрельбой, в результате которых погибли 17 человек. После этого президент Сербии начал кампанию по разоружению страны. Людям, добровольно сдавшим оружие до 8 июня, не грозят правовые последствия.