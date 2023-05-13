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Жители Сербии требуют у властей усилить безопасность на улицах. Протесты прошли в Белграде

13 мая 2023 07:43
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Новости Сербии. Чтобы оружие применялось только военными и только во время учений, хотят жители Сербии. Многотысячная акция протеста прошла в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жители Сербии требуют у властей усилить безопасность на улицах. Протесты прошли в Белграде-1

Демонстранты обратились к властям с просьбой усилить безопасность на улицах и запретить телеконтент с насилием. Активисты заблокировали центральный проспект и мост в Белграде. Остановлено движение было и на главной автомобильной развязке города. А лозунгом демонстрантов стала фраза «Сербия против насилия». 

Жители Сербии требуют у властей усилить безопасность на улицах. Протесты прошли в Белграде-4

Поводом для шествия стали недавние инциденты со стрельбой, в результате которых погибли 17 человек. После этого президент Сербии начал кампанию по разоружению страны. Людям, добровольно сдавшим оружие до 8 июня, не грозят правовые последствия.  

# Акции протеста # Новости Сербии # Фотофакт

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