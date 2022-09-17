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Энергокризис сделал польских производителей стекла неконкурентоспособными

17 сентября 2022 19:32
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Новости Польши. В Польше энергокризис разбил надежды местных производителей стекла на дальнейшее развитие и получение прибыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергокризис сделал польских производителей стекла неконкурентоспособными-1

Из-за высоких цен на газ и электричество выпуск продукции с каждым днем становится все убыточнее. Из-за растущих затрат взлетела и стоимость выпускаемого стекла, делая его неконкурентоспособным. В этих условиях предприятия уже думают не о том, как заработать, а как выжить и не закрыться.

А Германия из-за энергокризиса и вовсе может лишиться одной из главных достопримечательностей, на которой страна ежегодно зарабатывает миллионы, если не миллиарды евро. Подробности.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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