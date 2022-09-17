Энергокризис сделал польских производителей стекла неконкурентоспособными

Новости Польши. В Польше энергокризис разбил надежды местных производителей стекла на дальнейшее развитие и получение прибыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за высоких цен на газ и электричество выпуск продукции с каждым днем становится все убыточнее. Из-за растущих затрат взлетела и стоимость выпускаемого стекла, делая его неконкурентоспособным. В этих условиях предприятия уже думают не о том, как заработать, а как выжить и не закрыться.