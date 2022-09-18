Во Франции 60-летний мужчина залез на 48-этажное здание

Новости Франции. 60 лет – это ничто. Французский «человек-паук» взобрался на небоскреб в честь своего дня рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. 60 лет – это ничто. Французский «человек-паук» взобрался на небоскреб в честь своего дня рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все произошло в деловом районе Парижа. Скалолаз Ален Робер взобрался на 48-этажное здание без каких-либо страховочных материалов. Причем это уже не первый раз. Мужчине не так давно исполнилось 60. Много лет назад он обещал себе в честь этого повторить восхождение, поскольку эта возрастная отметка во Франции позволяет выйти на пенсию. Таким образом мужчина хотел показать, что он молод не только душой.
Французский «человек-паук» покоряет различные высоты уже более 25 лет. Он совершил около 150 подъемов на объекты по всему миру. Самые известные его высоты – башня «Бурдж-Халифа» в Дубае, Эйфелева башня и мост Золотые Ворота в Сан-Франциско.