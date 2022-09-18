Во Франции 60-летний мужчина залез на 48-этажное здание

Все произошло в деловом районе Парижа. Скалолаз Ален Робер взобрался на 48-этажное здание без каких-либо страховочных материалов. Причем это уже не первый раз. Мужчине не так давно исполнилось 60. Много лет назад он обещал себе в честь этого повторить восхождение, поскольку эта возрастная отметка во Франции позволяет выйти на пенсию. Таким образом мужчина хотел показать, что он молод не только душой.