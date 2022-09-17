Президент Беларуси направил соболезнования жителям ЮАР в связи со смертельной аварией с участием детей

Большегруз выехал на встречную полосу для обгона, но водитель потерял управление и на большой скорости врезался в автомобиль с детьми. Им было всего от 5 до 12 лет. Искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям Южно-Африканской Республики направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что в нашей стране это трагическое известие восприняли с большой болью. Особенно жутко переживать смерть ни в чем не повинных детей, которые только начинают свой путь, – говорится в соболезновании.