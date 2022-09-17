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Президент Беларуси направил соболезнования жителям ЮАР в связи со смертельной аварией с участием детей

17 сентября 2022 16:57
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Трагедия в ЮАР. 19 детей погибли при столкновении грузовика со школьным микроавтобусом. Авария произошла накануне на скоростной трассе в провинции Квазулу-Натал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направил соболезнования жителям ЮАР в связи со смертельной аварией с участием детей-1

Большегруз выехал на встречную полосу для обгона, но водитель потерял управление и на большой скорости врезался в автомобиль с детьми. Им было всего от 5 до 12 лет. Искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям Южно-Африканской Республики направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что в нашей стране это трагическое известие восприняли с большой болью. Особенно жутко переживать смерть ни в чем не повинных детей, которые только начинают свой путь, – говорится в соболезновании.

# Авария # Александр Лукашенко # Фотофакт

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