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Рекордное количество аптек закрылось в Германии в 2022 году

02 февраля 2023 06:47
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Новости Германии. Рекордное количество аптек – почти 400 – закрылось в Германии в 2022 году. И тенденция сохраняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордное количество аптек закрылось в Германии в 2022 году-1

Проблемой обеспокоены в местном союзе фармацевтов. По словам главы объединения, основная причина происходящего – нехватка квалифицированного персонала. В результате работать некому. И аптеки просто вынуждены закрыться. В связи с этим немецкие фармацевты советуют чиновникам принять срочные меры, в том числе снизить бюрократическое бремя.

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# Медицина # Новости Германии # Фотофакт

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