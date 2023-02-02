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Американцы переезжают в штаты с низкими налогами

02 февраля 2023 06:40
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Новости США. Американцы нашли новый способ экономии. Все чаще жители переезжают в штаты с низкими налогами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы переезжают в штаты с низкими налогами-1

Самым популярным местом в 2022 году стала Флорида. Туда мигрировали более 300 тысяч человек. Часто для переезда выбирали и Техас. При этом меньше всего жители хотели оставаться в Калифорнии. Штат покинули около 350 тысяч человек, сообщили в Национальной ассоциации риелторов.

Напомним, стоимость жилья в США растет с прошлого года. Приобретать жилплощадь в ипотеку стало вдвое дороже.

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# Налоги # Новости США # Фотофакт

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