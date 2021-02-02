Рейтинг поддержки Джо Байдена снизился среди республиканцев после инаугурации

Новости США. Новый президент США теряет популярность. Рейтинг поддержки Джо Байдена с момента инаугурации стремительно падает. Причем именно среди республиканцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество сторонников американского лидера за неделю снизилось с 30 % до 24 %. Демократы поддерживают Байдена на том же уровне.

А вот какой позиции придерживается пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки остается загадкой.