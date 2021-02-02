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Рейтинг поддержки Джо Байдена снизился среди республиканцев после инаугурации

02 февраля 2021 20:53
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Новости США. Новый президент США теряет популярность. Рейтинг поддержки Джо Байдена с момента инаугурации стремительно падает. Причем именно среди республиканцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг поддержки Джо Байдена снизился среди республиканцев после инаугурации-1

Количество сторонников американского лидера за неделю снизилось с 30 % до 24 %. Демократы поддерживают Байдена на том же уровне.

А вот какой позиции придерживается пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки остается загадкой.

Рейтинг поддержки Джо Байдена снизился среди республиканцев после инаугурации-4

На брифинге, говоря, что нынешняя администрация не скучает по твитам Дональда Трампа, Псаки допустила оговорку, назвав Трампа президентом. Правда, потом исправилась. И уточнила, что Трамп – бывший президент США. Но осадок остался.

# Выборы в США # Джо Байден # Джен Псаки # Фотофакт

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