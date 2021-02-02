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Слушание по делу Навального: в районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

02 февраля 2021 14:03
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Новости России. Более 200 человек задержаны в районе Московского городского суда, где 2 февраля проходит выездное заседание по делу Навального, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Слушание по делу Навального: в районе Мосгорсуда задержали более 200 человек-1

Большая часть из арестованных уже доставлена в полицейские участки. Меры безопасности в районе усилены.

Слушание по делу Навального: в районе Мосгорсуда задержали более 200 человек-4

Суд рассматривает ходатайство о замене Навальному условного наказания на реальный срок по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». На заседании присутствуют иностранные дипломаты, а также представители ЕС. Блогеру грозит 3,5 года лишения свободы.

Слушание по делу Навального: в районе Мосгорсуда задержали более 200 человек-7

Навального задержали 17 января за нарушение условий испытательного срока по данному делу. После этого по России прокатились несанкционированные акции протеста. Возбуждено 40 уголовных дел. Некоторым задержанным грозит тюрьма.

# Акции протеста # Алексей Навальный # Фотофакт

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