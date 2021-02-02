Слушание по делу Навального: в районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

Новости России. Более 200 человек задержаны в районе Московского городского суда, где 2 февраля проходит выездное заседание по делу Навального, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Большая часть из арестованных уже доставлена в полицейские участки. Меры безопасности в районе усилены.

Суд рассматривает ходатайство о замене Навальному условного наказания на реальный срок по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». На заседании присутствуют иностранные дипломаты, а также представители ЕС. Блогеру грозит 3,5 года лишения свободы.