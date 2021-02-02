Слушание по делу Навального: в районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

Новости России. Более 200 человек задержаны в районе Московского городского суда, где 2 февраля проходит выездное заседание по делу Навального, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости России. Более 200 человек задержаны в районе Московского городского суда, где 2 февраля проходит выездное заседание по делу Навального, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Большая часть из арестованных уже доставлена в полицейские участки. Меры безопасности в районе усилены.
Суд рассматривает ходатайство о замене Навальному условного наказания на реальный срок по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». На заседании присутствуют иностранные дипломаты, а также представители ЕС. Блогеру грозит 3,5 года лишения свободы.
Навального задержали 17 января за нарушение условий испытательного срока по данному делу. После этого по России прокатились несанкционированные акции протеста. Возбуждено 40 уголовных дел. Некоторым задержанным грозит тюрьма.